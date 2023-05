Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A mãe assustou-se com saída de Samuel Soares do U. Tires com apenas 10 anos: «O Benfica não ia estragá-lo» Fernando Lopes, presidente do União de Tires expressa orgulho pelo sucesso alcançado pelo jovem guarda-redes encarnado