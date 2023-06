A mensagem e as promessas de Rui Costa para 2023/24: «Vencer sempre sem hipotecar o futuro»

O Benfica vai reforçar o investimento no clube em 2023/24, como se verifica no orçamento do clube ao qual Record teve acesso e que será discutido na assembleia geral, agendada para 15 de junho. Numa mensagem divulgada nesse documento, o presidente, Rui Costa, explicou que esse investimento será "mais ligeiro" em comparação com o ano passado e "sem comprometer o futuro", mas suficiente para a concretização dos objetivos."Nova temporada, ainda mais ambição. O nosso compromisso é com as vitórias. A nossa missão é vencer, sempre. Cumpre-nos, a cada nova época, garantir às nossas equipas as melhores condições para alcançarem os títulos que engrandecem o Sport Lisboa e Benfica", começa por dizer o dirigente, antes de abordar o projeto para 2023/24. "Continuaremos a reforçar a aposta desportiva, trave fundamental deste mandato dos órgãos sociais, com um incremento no investimento, ainda que mais ligeiro do que o materializado no ano passado, mas suficientemente importante para preservar o essencial: uma superior e vincada determinação na conquista de títulos nas modalidades", refere.O dirigente está satisfeito com o rumo das modalidades, mas não se conforma. "É notório que a competitividade global das nossas equipas cresceu em relação ao passado recente, mas queremos ainda mais", frisa.Para continuar a investir na formação, o presidente promete a requalificação de "espaços fulcrais na cidade universitária" para "captar mais talento e qualidade ao nível do futebol de iniciação."De resto, o líder dos encarnados garante que "os resultados vão manter-se positivos, na consolidação de uma trajetória de reforço das contas do clube, da sua solidez e credibilidade." É precisamente por este prisma que o presidente termina a mensagem. "Vencer sempre sem hipotecar o futuro."Rui Costa garante que existirá "um foco redobrado na contenção de fornecimento de serviços externos em áreas não desportivas." O dirigente quer "rigor e exigência" na contratação desses serviços, com um "firme controlo de custos."No que toca à aproximação aos sócios, Rui Costa promete "o reforço das Casas do Benfica", em concreto com o início das obras da Casa do Benfica 2.0 de Santarém e deseja criar condições para que os sócios "se sintam em casa" na zona envolvente do Estádio da Luz. O Benfica procurará ainda assegurar o "crescimento da área de merchandising, com a abertura de novas lojas."