A mensagem para Schmidt e a notícia "que já estava nos jornais": Leverkusen explica anúncio de Grimaldo

Simon Rolfes falou sobre a oficialização de Grimaldo por parte do Bayer Leverkusen, a qual foi criticada por Roger Schmidt pelo facto de, no entender do técnico do Benfica, não ter sido inteligente. Segundo o 'Bild', o diretor desportivo do clube alemão trocou ontem mensagens com o técnico das águias - que o orientou quando o ex-médio atuava precisamente no emblema germânico - e explicou o timing do anúncio."Conhecemo-nos muito bem. Não revelámos nada, nem sobre as negociações, nem sobre os exame médicos. Alejandro [Grimaldo] valoriza muito Roger [Schmidt], informou-o e depois falou com o clube. Depois [a notícia] saiu na imprensa portuguesa", começou por referir Rolfes ao referido jornal alemão."Se Roger disser que foi um erro ou falta de inteligência, não acredito que sejamos o destinatário certo. Se estiver tudo nos jornais, então podemos publicar também. Desejei-lhe boa sorte para conquistar o campeonato com o Alejandro contra o Sporting", contou.