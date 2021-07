A primeira reação de Noronha Lopes à detenção de Luís Filipe Vieira

Candidato derrotado nas últimas eleições à presidência do Benfica, João Noronha Lopes já reagiu à detenção de Luís Filipe Vieira. Em declarações à CMTV, o empresário assumiu-se "preocupado" e deixou uma mensagem aos benfiquistas, assim como aos órgãos sociais, para que protejam os interesses do Benfica.





"É um dia de grande tristeza de todos os benfiquistas. Estou muito preocupado com a situação no clube. É dever de todos os benfiquistas, incluindo os órgãos sociais, proteger o Benfica. É dever de todos os benfiquistas, incluindo os órgãos sociais, proteger os interesses da maior instituição desportiva portuguesa. Sempre foi e vai continuar a ser no futuro. Proteger os interesses do Benfica acima de tudo. Os órgãos sociais têm de proteger os interesses do Benfica, tal como os benfiquistas. Sinto-me preocupado", assumiu.