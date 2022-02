Rui Costa: «Só todos juntos conseguiremos sair deste buraco»

Duas horas depois do final do jogo com o Gil Vicente, que o Benfica perdeu por 2-1 , Rui Costa surgiu na sala de conferências de imprensa para falar do momento das águias."Obrigado por ainda estarem aqui presentes. Enquanto presidente do Benfica quero assumir a responsabilidade por este mau momento da equipa e do clube, onde nenhum benfiquista quer estar. Exigindo que ninguém se esconda a isto. Todos os que trabalham no Benfica que não se escondam neste momento. Há 4 meses sabia perfeitamente o quanto tinha para fazer para voltar a pôr o clube onde todos querem. Sei perfeitamente qual o caminho que quero dar ao clube. Não se consegue tudo em 4 meses, mas sei o que há para mudar e o que tenho feito. Repito, que ninguém se esconda num momento destes. Uma coisa é o que temos de fazer muito melhor, outra é o que nos estão a fazer. E sei separar bem as águas, estive lá dentro muitos anos. Mas não invalida que não exponha aqui o que nos estão a fazer dentro do campo. Até hoje tentei manter postura construtiva, os adeptos sentem-se prejudicados, tentei ser correto e é uma das minhas missões no futebol", disse o presidente das águias."Estou aqui para defender o Benfica, não quero que o beneficiem. Mas são casos a mais para continuar calado. Basta ver o que se passou aqui. Volto a dizer, não elimina o que estamos a fazer dentro do campo. Basta recordar o que se passou no Estoril, aqui com o Moreirense e o primeiro golo no Dragão com o FC Porto. O golo de hoje nem sequer chegou ao VAR. Com o mesmo critério e pior não se assinala penálti sobre o Otamendi. É hora de dizer basta. Exijo que o Benfica seja respeitado dentro do campo", acrescentou."Hoje foi evidente demais. Assumo aqui responsabilidade perante o que a equipa não está a fazer e tem de fazer muito mais. Mas não vamos esconder o que nos estão a fazer dentro de campo. Basta. São casos a mais e demasiado flagrantes. O que peço a todos os benfiquistas é difícil. Já nos basta o que nos estão a fazer, a devassa pública que estão a fazer na tentativa de nos desunir cada vez mais. Mas não vai ser isso que vai mudar a minha vontade de ir para o rumo que queremos. Agradeço aos adeptos, que apesar de uma exibição longe de ser o que queríamos, aplaudiram e apoiaram e só no fim se manifestaram contra. Só todos juntos conseguimos sair deste momento. É um momento delicado, mas há futuro e sei onde queremos chegar. Sei o que estou a fazer, as dificuldades, mas só todos conseguiremos sair deste buraco", concluiu o presidente das águias.