A provocação de Ibai a Piqué: «Com o Benfica tiveram de te tirar aos 35 minutos»

O popular Ibai Llanos esteve à conversa do Piqué, na antecâmara do duelo do Barcelona frente ao Dínamo Kiev na Champions.

O 'streamer' espanhol e o central do Barcelona falaram sobre os mais variados temas e o Benfica foi um deles. Mais em jeito de provocação...

Ibai: "Se no jogo fizeres algum erro vão dizer que é porque estiveste a fazer live comigo até tarde..."

Piqué: "Nada disso. Vamos jogar contra uma boa equipa. Temos o hábito de desprezar alguns clubes. Olha o exemplo do Sheriff com o Real Madrid... Vamos jogar contar o Dinamo de Kiev e sabemos que têm qualidade e jogadores que têm muito talento..."

Ibai: "Sim, como o Benfica, passaram por ti sete vezes e tiveram de te tirar aos 35 minutos...."