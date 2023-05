A publicação de Milos Kerkez no Twitter que deixou adeptos do Benfica entusiasmados

Alvo do Benfica para a próxima temporada, Milos Kerkez deixou esta sexta-feira os adeptos encarnados entusiasmados com a sua publicação no Twitter. Na partilha, o defesa húngaro deixou uma foto sua a fazer o gesto de quem está a atender um telemóvel e colocou como legenda simplesmente uma ampulheta... Nos comentários, várias dezenas de fãs do Benfica ligam esta partilha a uma eventual mudança para o Benfica perto de acontecer.Kerkez, refira-se, tem vínculo com o AZ Alkmaar até 2026 e, comoavançou, a sua transferência para o Benfica é um processo que tem avançado a bom ritmo