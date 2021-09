A reação de Valentino Lázaro após estreia com a camisola do Benfica

Valentino Lázaro fez este sábado, na goleada (5-0) do Benfica frente ao Santa Clara, a estreia com a camisola das águias. O ala austríaco foi lançado por Jorge Jesus aos 72 minutos do encontro nos Açores, com o ex-Inter Milão a entrar para o lugar do português Diogo Gonçalves.





Muito feliz por fazer o meu primeiro jogo pelo Benfica e pela vitória! @SLBenfica pic.twitter.com/a63x3DyyTv — Valentino Lazaro (@valentinolazaro) September 11, 2021

"Muito feliz por fazer o meu primeiro jogo pelo Benfica e pela vitória!", escreveu o ala, em publicação nas redes sociais.