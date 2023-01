A tensa reunião de Rui Costa, Rui Pedro Braz e Jorge Mendes com o Chelsea em Londres

As negociações do Benfica com o Chelsea tendo em vista a transferência de Enzo Fernández estão num impasse pois os encarnados só admitem vender o passe do médio argentino pelos 120 M€ da cláusula de rescisão, enquanto a última oferta dos ingleses, sabe, foi de 90 M€ mais três jogadores. A reunião realizada em Londres entre os dirigentes do clube inglês e dos encarnados – o presidente Rui Costa esteve acompanhado pelo diretor-desportivo, Rui Pedro Braz –, com a presença de Jorge Mendes, foi algo tensa, como revelamos AQUI