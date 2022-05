A última convocatória de Veríssimo no Benfica: várias novidades e uma ausência de peso

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica divulgou esta quinta-feira a última convocatória de Nelson Veríssimo, para o jogo com o Paços de Ferreira, partida da última jornada da Liga Bwin que se disputa amanhã, na Capital do Móvel, a partir das 20h15.Como prometeu na conferência de imprensa de antevisão do jogo, o treinador chamou alguns jovens.De destacar também a ausência de Darwin.Guarda-redes: Svilar e Helton;Defesas: Sandro Cruz, Gilberto, André Almeida, Valentino, Vertonghen, Tomás Araújo e Morato;Médios: Tiago Gouveia, Martim Neto, Diego Moreira, Diogo Gonçalves, João Mário, Gil Dias, Taarabt, Meïte e Paulo Bernardo;Avançados: Yaremchuk e Henrique Araújo.