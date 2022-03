Abel Xavier e o duelo do Benfica com o Liverpool: «Estava a prever que fosse acontecer»

Abel Xavier jogou pelo Benfica e Liverpool, equipas que agora se irão defrontar nos quartos-de-final da Liga dos Campeões, razão pela qual já perspetivava este encontro. "Obviamente, estava com expectativas. O Benfica deu um grande passo, foi uma grande surpresa qualificar-se para os quartos, mas quando se chega a este nível todos os adversários são difíceis. Mas confesso que estava a prever o Liverpool", atirou o antigo jogador em declarações à Sport TV.Sobre as dificuldades que as águias irão encontrar, Abel Xavier não tem dúvidas que o Benfica terá de se preparar com "humildade" para estas partidas: "Talvez seja o adversário que vai obrigar o Benfica a ter declaradamente humildade a preparar jogo do plano estratégico e a adotar a mesma postura que adotou em Amesterdão. Não podemos ter problemas em atribuir o favoritismo ao adversário. Espero que o Benfica possa preparar da melhor maneira esta eliminatória. O momento das equipas também é importante, o Benfica está a crescer, a passagem aos quartos-de-final também veio aumentar os níveis de confiança", sustentou.Já sobre o ambiente de Anfield, Abel Xavier refere que será um momento único para muitos jogadores do Benfica. "Será um momento único para muitos jogadores. Os grandes jogadores gostam destes palcos, do privilégio de desfrutar destes momentos. Os adeptos em Anfield são o 12.º jogador, muito importantes. As noites em Anfield são especiais. Os jogadores precisam de estar preparados, mas é um privilégio ter estes momentos no percurso de uma carreira", concluiu.