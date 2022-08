Abel Xavier lembra aprendizagem com Chalana: «No fim do treino ficava a admirá-lo»

Abel Xavier coincidiu com Fernando Chalana no Estrela da Amadora, em 1992/93. O primeiro estava em início de carreira e lembrou toda a aprendizagem que teve com o 'Pequeno Genial'."Eu tinha 17 anos, era um jovem, estava à procura de um rumo. Figuras como o Chalana eram extremamente importantes. Não me esqueço dos ensinamentos. Queria prestar um tributo e condolências à família. Estamos perante uma perda assinalável. Tem o mérito de ter feito a carreira que fez a nível nacional e internacional. Deixa-nos um grande pesar. Estamos a falar de um senhor. Todos que gostavam de futebol gostavam de Chalana", lembra o ex-jogador, que marcou presença no velório de Chalana, na Basílica da Estrela.O antigo lateral lembrou momentos particulares no final das sessões de trabalho que o deixavam admirado. "Tinha a bondade, o sorriso, o companheirismo e o ser humano. Tudo aquilo que ele fazia denotava classe. Eu não tinha responsabilidade a marcar livres. No fim do treino eu ficava a admirá-lo nesse momento. Ele a fazer os livres, os penáltis, a forma como ele encarava esses momentos... Cabe-nos a prestar este tributo. É uma das maiores glórias do futebol português", sustentou.Abel Xavier também não esquece os jogos que viu da Seleção Nacional e do impacto que Chalana tinha pelo Benfica. "Recordo-me do Euro'84, com uma geração fantástica. Eu tinha 12 anos e havia grandes referencias. Naquela altura nem pensávamos na posição. Gostávamos de ver os jogadores com fantasia e criatividade, que marcavam pela diferença. Vi muitos jogos do Benfica, da grandeza que ele aportava em campo e a forma como dinamizava o terceiro anel. O Benfica tem o terceiro anel muito pelo seu contributo. Foi o pioneiro da internacionalização dos jogadores portugueses. Foi uma experiência fantástica ainda coincidir com ele", concluiu.