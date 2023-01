Ações da Benfica SAD à venda online em falência de construtora

Em julho do ano passado, ao fim de 43 anos de vida, a construtora Habitâmega faliu, tendo deixado uma série de obras no país por acabar, entre as quais a requalificação do emblemático Mercado Municipal de Santarém e do Museu Municipal de Benavente.Já em Vila Nova de Gaia, a autarquia começou por adjudicar à Habitâmega, em Janeiro de 2022, a construção de um pavilhão gimnodesportivo, em Vilar do Paraíso, por 2,1 milhões de euros (mais IVA), tendo dado um prazo à construtora de Amarante para a entrega dos documentos necessários e da caução.Mas a Habitâmega acabou por nunca apresentar a caução, mesmo depois de o prazo ter sido prorrogado a seu pedido, pelo que a Câmara de Gaia decidiu avançar com a declaração de caducidade desta adjudicação, em maio.Caducando a adjudicação à proposta apresentada pela Habitâmega, a empreitada deveria ter sido entregue à segunda classificada neste concurso. Mas como a da construtora amarantina foi a única proposta admitida, o concurso foi anulado.Entretanto, em sede de insolvência da Habitâmega, está em curso a liquidação dos ativos da empresa, entre os quais um lote de 50 ações da Benfica SAD, que foram colocadas à venda em leilão eletrónico com um valor base de 144 euros, o que equivale 2,88 euros por ação, avança o Negócios