O Tribunal da Relação de Lisboa confirmou, segundo o 'Expresso', que as ações da SAD do Benfica detidas por Luís Filipe Vieira, assim como um imóvel do antigo presidente encarnado, vão continuar congelados.Em causa está o contencioso entre o Novo Banco e Vieira, nomeadamente um processo de execução em curso em que a entidade bancária reclama o pagamento de 7,6 milhões de euros em dívidas ao ex-líder das águias.