Ações do Benfica avançam 2,5% após venda de Enzo Fernández

As ações do Benfica subiram esta manhã 2,5% na bolsa de Lisboa, para 4,10 euros o título, após o clube ter comunicado esta noite à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a venda do jogador argentino Enzo Fernández ao Chelsea por 121 milhões de euros.O valor tornou-se na segunda mais alta transação feita pelo clube da Luz, apenas atrás da venda de João Félix, em 2019, ao Atlético de Madrid. Na data, o Benfica comunicou um acordo no valor de 126 milhões de euros pelo português, tendo recebido, em duas tranches, 120 milhões do clube espanhol, com seis milhões de euros a serem gastos em custos financeiros.Em relação à venda de Enzo Fernández, os encarnados vão encaixar 81,7 milhões de euros, após a dedução do "mecanismo de solidariedade de 3,78% para posterior distribuição aos clubes que participaram na formação do jogador", no valor de 4,57 milhões de euros. Do valor remanescente retiram-se ainda 6,5%, para serviços de intermediação, no valor de 7,57 milhões de euros. Por último, o Benfica terá que pagar, do montante que sobra, 25% ao River Plate, por condições contratuais, no valor de 27,2 milhões de euros.O Benfica comprou o argentino no verão ao River Plate, com um acordo de dez milhões de euros por 75% do passe do jogador, mais oito milhões que seriam pagos, após o cumprimento de objetivos previamente estipulados.Enzo Fernández viu a sua atratividade no mercado futebolístico crescer após se ter sagrado campeão do mundo, no Mundial do Qatar no ano passado, tendo sido posteriormente considerado o melhor jogador jovem da competição.