Ações do Benfica com procura anormal

Ontem, foram transacionadas mais de 40 mil ações da SAD do Benfica, o que representa uma subida na procura dez vezes superior à média registada nos últimos três meses. Só em duas horas e meia de negociação na manhã de ontem, já tinham sido negociados mais de 23 mil títulos das águias.

De resto, importa referir que as ações da sociedade anónima encarnada fecharam ontem a sessão com uma valorização de 12,5%, neste caso para os 3,60 euros. Este é o registo mais alto desde março do ano passado, altura em que a pandemia de Covid-19 começou a fazer-se sentir em força nos mercados financeiros.

A título de exemplo, a 8 de julho, dia posterior à detenção do ex-presidente Luís Filipe Vieira, as ações das águias fecharam o dia a valer 2,89 euros.