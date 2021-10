Ações do Benfica em máximos desde 2007

As ações da Benfica SAD estão hoje a ser acima de 5 euros, tendo atingido um máximo de 5,20 euros, um valor que é o mais alto desde 2007, poucas semanas depois da sua admissão ao mercado secundário da Euronext. Às 13 horas, estavam cotadas a 5,14 euros.

A subida justifica-se com a muita procura: até esta hora já foram vendidas mais de 25 mil ações, um número anormalmente elevado. Basta dizer que a média de ações transacionadas diariamente no último ano era pouco mais de 5 mil.

Esta subida tem acontecido desde a eleição de Rui Costa para presidente do clube. O antigo futebolista prometera durante a campanha ouvir a proposta de aquisição de 25 por cento do capital da SAD feita por John Textor, que tem um acordo com o empresário José António dos Santos, detentor de cerca de 17 por cento da SAD, para lhe comprar os títulos a 8,70 cada um.