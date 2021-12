Ações do Benfica sobem um máximo de 3,5% com notícia de saída de Jesus

os jogadores encarnados se tinham recusado ontem a treinar, depois de Jorge Jesus ter posto Pizzi a fazer um treino à parte, e que já seria Veríssimo a assumir o comando da equipa no clássico de quinta-feira com o FC Porto.





Os investidores estão a reagir à saída do técnico Jorge Jesus à frente do plantel principal do Benfica. As ações do clube, que têm andado a ser negociadas com alguma volatilidade, já chegaram esta manhã a valorizar 3,51%, para os 4,72 euros.Após uma primeira reação mais expressiva, os títulos aliviaram parte dos ganhos e seguem agora a avançar 0,66% para 4,59 euros.O treinador pôs o lugar à disposição, na sequência de um mau estar interno. O Record adianta queA saída de Jesus surge ainda na sequência de uma época com resultados aquém do esperado e depois de várias notícias que davam conta de encontros do técnico com dirigentes do brasileiro Flamengo, sem que as partes tenham chegado a acordo.Ao longo da última semana, as ações da SAD do Benfico têm oscilado entre terreno negativo e positivo, demonstrando o período conturbado que o clube atravessa. É importante, contudo, notar que, sendo um título de baixa liquidez, e que negoceia de forma diferente das cotadas do principal índice da Bolsa de Lisboa, está mais sujeito a oscilações mais pronunciadas.