Acompanhamento de adeptos do Liverpool condiciona trânsito

A PSP anunciou que haverá condicionamentos de trânsito, na terça-feira, nas artérias situadas nas imediações junto ao Estádio da Luz. Em comunicado, é explicado que isso se deve ao acompanhamento dos adeptos do Liverpool, que irão assistir ao encontro com o Benfica, a contar para a 1.ª mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões (20 horas)."O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP informa que no dia 5 de abril, na sequência da realização do jogo de futebol entre as equipas do Sport Lisboa e Benfica vs Liverpool FC, a contar para a Liga dos Campeões, no Estádio da Luz, em Lisboa, haverá necessidade de proceder a condicionamentos temporários de trânsito nas imediações do estádio:· Entre as 18h00/19H00 e após o evento - 22h05/22h30, devido ao acompanhamento de adeptos visitantes até ao Estádio antes do evento:- Avenida do Colégio Militar (junto ao Centro Colombo) com destino ao Estádio do Sport Lisboa e Benfica· Chegada das Equipas - 18h15/18h50- Avenida Lusíada- Rua Frei Luís de Granada- Rotunda Cosme Damião- Avenida Machado SantosNo caso do transporte de adeptos do clube visitante para o Estádio da Luz ser feita através de táxi ou TVDE, recomenda-se que estes veículos, para a largada dos passageiros, se dirijam para a Avenida Colégio Militar, junto ao Centro Comercial Colombo, local a partir do qual haverá encaminhamento e acompanhamento para o Estádio.Se considerar necessária a intervenção da polícia, não hesite em pedir a nossa colaboração, ligue 112, e guarde no seu telemóvel o seguinte número de telefone do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP: 217 654 242, ou digite no seu telemóvel [21 polícia].A ação da PSP será no sentido de minimizar os impactos destes condicionamentos, garantindo as necessidades de segurança e da circulação rodoviária nos locais afectados."