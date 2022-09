«É importante, mas não decisivo»: tudo o que foi dito por Roger Schmidt na conferência de imprensa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Roger Schmidt abordou em conferência de imprensa o duelo com a Juventus, da 2.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, considerando que, apesar de importante, este jogo com a formação italiana não é decisivo. O alemão atira o favoritismo para o lado dos transalpinos, ainda que prometa uma equipa capaz e com vontade de lutar pela vitória. Caso não seja possível... o ponto não será mau.