Acordo fechado: Tiago Gouveia deixa Benfica e ruma ao Estoril por empréstimo

Acordo fechado: Tiago Gouveia vai mesmo ser emprestado ao Estoril, tal como já havia adiantado . O extremo do Benfica ruma aos canarinhos por empréstimo, válido por uma temporada e sem opção de compra.O português prepara-se, assim para ser outra vez orientado por Nélson Veríssimo. O agora técnico do clube da Amoreira trabalhou com o jovem, de 21 anos, durante vários anos no Benfica B e foi o responsável por estreá-lo na equipa principal, na reta final da temporada passada, quando o lançou frente ao Marítimo e, logo depois, frente ao Paços de Ferreira.