«Acreditar sempre!»: jogadores do Benfica reagem ao desaire frente ao Liverpool

O Benfica saiu, esta terça-feira, derrotado do Estádio da Luz pelo Liverpool (1-3) na 1.ª mão dos 'quartos' da Liga dos Campeões, e foram já vários jogadores das águias a reagir nas redes sociais."Não foi o resultado que queríamos, mas o ambiente no Estádio da Luz foi incrível. Obrigado"."#DeTodosUm"."Acreditar sempre!".Recorde-se que a 2.ª mão se irá jogar em Anfield, estádio do Liverpool, na próxima quarta-feira, dia 13, pelas 20 horas.