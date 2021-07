Adão e Silva rejeita integrar candidatura ao Benfica

Pedro Adão e Silva rejeitou a ideia de voltar a integrar uma lista nas futuras eleições do Benfica - fez parte da lista de Noronha Lopes no último sufrágio -, em entrevista à Antena 1, na qual comentou a atual situação do clube da Luz.





"Em circunstâncias algumas voltarei a ser candidato neste momento. Isso não faz parte dos meus horizontes de vida, nem pessoais nem profissionais. Era algo importante naquela altura e, eu sabia disso, mas agora o contexto é distinto", frisou, considerando que o Benfica precisa de uma mudança na direção para "virar a página"."O Benfica, neste momento, precisa de uma reflexão profunda sobre o modelo de governação e precisa de uma mudança clara dos protagonistas. Não vai virar de página com as pessoas que o trouxeram até aqui. Isso não é possível", lembrou, antes de lançar algumas questões."Como é possível ter decorrido uma OPA nos termos que decorreu, sem que isso tenha sido discutido no contexto do clube? É possível ter um modelo de governação apenas com estes administradores executivos nomeados pelo clube ou é preciso haver algum órgão para fiscalizar a ação da administração da SAD? Este caso mostra que é preciso repensar o modelo societário e a forma com o clube controla e fiscaliza a SAD", realçou.