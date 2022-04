Adel Taarabt e o jogo com o Liverpool: «Não temos medo deles»

Adel Taarabt fez esta segunda-feira a antevisão do jogo de amanhã com o Liverpool (20h00), da primeira mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões."Claro que sim. Acho que podemos fazê-lo. Claro que é uma equipa que temos de respeitar, mas não temos medo deles. Conhecemos a qualidade deles e esperamos estar ao nosso melhor"."Não é só possível parar o meio-campo. São jogadores muito bons e vamos fazer o nosso melhor para estarmos ao nível deles. Estamos diante do nosso público e vamos dar o nosso máximo"."Quando jogamos pelo Benfica, sabemos que todos os jogos são importantes. Queríamos ter feito um bom jogo na sexta-feira, mas agora estamos concentrados no jogo de amanhã. Entramos sempre para ganhar e o encontro da Liga dos Campeões é muito importante para nós"."Esta equipa joga junta há quatro ou cinco anos, têm muita dinâmica, jogam bem, são consistentes. Antigamente havia muitos jogadores a entrar e a sair, mas já nessa altura eram muito bons"."Jogamos todos os jogos da mesma maneira. Claro que amanhã é diferente de jogos da Liga Bwin, o Liverpool é uma equipa de topo, mas nós também o somos. Eles têm jogadores que podem fazer a diferença a qualquer momento, mas nós fazemos fazer o nosso melhor ofensiva e defensivamente"."É um jogo especial porque joguei em Inglaterra, mas não tenho nada a provar, só a mim mesmo e à minha equipa. É uma ocasião especial, e tenho de estar ao meu melhor"."Também jogaram muitos anos em Inglaterra, conhecem o Liverpool muito bem, é muito importante. Vamos tentar dar o nosso melhor e temos de estar bem focados. O mais importante é ser muito bons taticamente e enquanto equipa".