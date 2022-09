Adepto do Benfica detido antes do jogo com o Vizela por agredir segurança "com um soco na face"

O mapa de castigos relativos à 5.ª jornada da Liga Bwin revelou esta terça-feira uma multa de mais de três mil euros ao Benfica (3.190 €) devido a uma agressão de um adepto benfiquista a um 'steward' minutos antes do encontro com o Vizela, no estádio da Luz.De acordo com a informação divulgada hoje no documento do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), o mesmo adepto terá agredido o segurança que se encontrava no sector 17 do piso três daquele recinto desportivo "com um soco na face", tendo sido prontamente detido pelas forças policiais que se encontravam no mesmo local.