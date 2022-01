Adepto que confrontou Simão Sabrosa garante: «Consciência é mais do que tranquila»

A consciência é mais que tranquila, porque ao contrário de outros, votei nos 2 únicos homens credíveis que fizeram frente ao Vieirismo. Sou sócio há 28 anos. Não me lembrei do Benfica agora,nem tive só Vieira enquanto sócio do Benfica. Já outros não podem dizer o mesmo. ?? pic.twitter.com/oh4EOGXW2N — Alexandre (@AMTeixeira82) January 16, 2022

O 'bate-boca' a envolver Simão Sabrosa aconteceu no último sábado, na tribuna do Estádio da Luz, depois do empate consentido pelo Benfica diante do Moreirense. O adepto que protagonizou o momento com o diretor para as relações internacionais dos encarnados acorreu às redes sociais para explicar o que se passou."A consciência é mais do que tranquila porque ao contrário de outros, votei nos dois únicos homens credíveis que fizeram frente ao Vieirismo. Sou sócio há 28 anos. Não me lembrei do Benfica agora, nem tive só Vieira enquanto sócio do Benfica. Já outros não podem dizer o mesmo", referiu Alexandre Teixeira através da conta de Twitter, referindo-se a João Noronha Lopes e Francisco Benítez, assumindo ainda que votou em Luís Filipe Vieira até 2009 "como quase todos".O assumido sócio há 28 anos e "com lugar cativo há 25 anos" confirmou identidade no referido vídeo, que reporta a uma discussão da qual só há imagens "da parte final". "Para finalizar o assunto Simão, que nunca o insultei, a minha indignação foi apenas com um membro da direção que conheço. Para mim e muitos, a falta de tudo em campo se deve à incapacidade de liderar o clube. 'Estão a matar o Benfica' porque isto não é o nosso Benfica", deixou claro Alexandre Teixeira.