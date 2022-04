Adepto do Benfica que estava proibido de entrar em estádios foi detido em Alvalade

As autoridades detiveram este domingo, antes do dérbi entre Sporting e Benfica, um elemento casual dos No Name Boys que se encontrava proibido de entrar em estádios, quando este já estava no interior do Estádio de Alvalade para acompanhar o encontro entre os dois rivais. O adepto em causa, que entrou num primeiro grupo, foi detetado pelos 'spotters' da PSP e, na sequência desta situação, será julgado por desobediência.