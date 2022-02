Adeptos do Ajax provocam desacatos na baixa de Lisboa

Cerca de 20 adeptos do Ajax provocaram desacatos na baixa de Lisboa, mais concretamente na zona dos Restauradores, obrigando a Polícia de Segurança Pública (PSP) a intervir para colocar um ponto final nos distúrbios.Segundo a CNN, este grupo, já identificado pelas autoridades de segurança - através da cooperação com os homólogos holandeses - como elementos mais agressivos, esteve pelo Bairro Alto e Cais do Sodré e acabou por provocar a PSP e provocar algumas altercações (nomeadamente explosão de petardos), levando então à intervenção.A PSP procedeu à identificação destes adeptos. Há registo de um ferido, que recebeu assistência no local. Segundo o comissário da PSP, Artur Serafim, a monitorização deste grupo tem sido permanente e assim continuará. "Tínhamos informação que na última vez este grupo provocou desacatos. Houve uma pequena altercação na Praça do Rossio com cidadãos portugueses e foi feito um cordão para dispersar os adeptos. Mais tarde, na Calçada do Carmo, efetuámos a interceção destes adeptos, que estão a ser identificados", afirmou, admitindo que "muito provavelmente poderão entrar no Estádio da Luz esta quarta-feira", pois "não se registou alteração da ordem pública mas um pequeno foco". Ainda assim, "haverá policiamento em rede à volta do Estádio e na cidade", para evitar que estes grupos causem mais desacatos.