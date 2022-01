Adeptos do Benfica assobiaram e insultaram a equipa no final do jogo

A equipa do Benfica foi bastante contestada pelos seus adeptos após o empate caseiro ( 1-1 ) com o Moreirense. Mal soou o apito final na Luz, ouviram-se muitos assobios e insultos aos jogadores encarnados vindos das bancadas depois de novo deslize para a Liga Bwin.Recorde-se que, com esta escorregadela, o Benfica pode ficar a 9 pontos do FC Porto e a 6 do Sporting.