Adeptos do Benfica e do Club Brugge em confrontos após o final do jogo

Adeptos do Benfica e do Club Brugge envolveram-se em confrontos após o final do jogo que as águias venceram por 2-0 , obrigando à intervenção da polícia, avança a imprensa belga. Durante a partida também se registaram alguns incidentes, com os simpatizantes das águias a esvaziarem um extintor de incêndio no setor visitante.