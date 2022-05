Adeptos do Benfica e do River Plate 'invadem' redes sociais de Enzo Fernández em disputa acesa

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por BOSS recovery ® (@bossrecovery.arg)

As redes sociais de Enzo Fernández têm sido palco de uma acesa disputa entre adeptos do River Plate e do Benfica. Ontem à noite, por exemplo, um post do médio no Instagram recebeu centenas de comentários em poucos minutos e o teor destes era linear.Os adeptos dos encarnados pedem para Enzo vir rapidamente para o Benfica, enquanto os argentinos tentam sensibilizar o jogador a continuar no Monumental, pelo menos, até dezembro. Uma disputa que promete continuar a ser acesa...