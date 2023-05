Adeptos do Benfica elegem golo de Chiquinho ao Gil Vicente o melhor do mês de abril

Os adeptos do Benfica elegeram o golo de cabeça de Chiquinho ao Gil Vicente, na ronda 30 da Liga Bwin, o melhor do mês de abril. O médio saiu do banco para ao minuto 73, com um cabeceamento colocado após cruzamento de Aursnes desde a direita, abrir caminho à vitória encarnada (2-0) em Barcelos.