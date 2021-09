Adeptos do Benfica já pedem o 38

Os adeptos do Benfica pediram o título já perto do final do jogo, com um cântico tradicional. “Dá-me o 38”, ouviu-se. A Luz contou ontem com a presença de 20 mil espectadores, que criaram um bom ambiente em torno das águias, mesmo depois do golo de Sauer. De resto, vários antigos jogadores estiveram no camarote presidencial, como Shéu, Toni, Valdo, Mantorras, Veloso e Rui Águas, a convite da Direção. O presidente do Sindicato dos Jogadores, Joaquim Evangelista, também marcou presença . Há a assinalar que Inter, Man. United, Sevilha, Torino e Sp. Braga enviaram espiões ao reduto dos encarnados.