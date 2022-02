CMTV noticia tentativa de invasão à garagem do Estádio da Luz, Benfica nega

Um grupo de cerca de 30 adeptos do Benfica tentou invadir a garagem do Estádio da Luz, noticiou a CMTV. A situação ocorreu esta tarde, antes da partida da equipa para o Porto, onde amanhã defrontará o Boavista. A PSP terá sido obrigada a intervir e, sem recorrer à força, conseguiu impedir que os referidos adeptos se aproximassem.Fonte do Benfica sublinhou a, no entanto, que não aconteceu qualquer tentativa de invasão esta tarde e que, naquele momento, estavam apenas 10 adeptos junto à Rotunda Cosme Damião a aplaudir a equipa.