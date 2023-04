Adeptos do Benfica vendem bilhetes para "festejo do título" frente ao FC Porto

Como sempre acontece, também o clássico de sexta-feira entre o Benfica e o FC Porto, no Estádio da Luz, está a agitar o futebol nacional. E no portal de revenda de bilhetes 'Viagogo' não falta quem queira lucrar com esse duelo histórico. Já lá iremos.Primeiro, convém referir que, talvez em jeito de provocação aos dragões, há quem anuncie, no referido portal, a venda de bilhetes para Luz recorrendo a expressões como "campeões" ou "festejo do título". Adiante.Ainda no 'Viagogo', há quem cobre 743 euros por um ingresso para esse clássico que promete marcar a presente edição da Liga Bwin. No entanto, há também quem seja mais modesto no preço exigido, mas mesmo assim na casa dos 200 euros.Refira-se que os ingressos, disponibilizados pelo Benfica aos sócios com Red Pass, oscilavam entre os 25 e os 75 euros.