Adeptos do Flamengo chamam por Jorge Jesus: «Ele merece»

O Flamengo venceu o Ceará por 2-1 (golos de Gabigol e Matheuzinho) no Maracanã com 48 mil adeptos nas bancadas, que no final do jogo ovacionaram Jorge Jesus, com a música "Olé, olé, olé, Mister! Mister". Atitude que foi comentada por Everton Ribeiro."Este carinho que os adeptos têm por Jorge Jesus é fruto do trabalho dele, do que ele fez aqui, ele merece. Agora, vamos ver o que vai acontecer daqui para a frente", disse o jogador do Flamengo.No rescaldo da derrota com o Palmeiras na final da Taça Libertadores, o Flamengo anunciou o despedimento de Renato Gaúcho, pelo que está ativo no mercado em busca de um substituto. O nome de Jorge Jesus tem muita força entre os adeptos do clube carioca e as recentes sondagens feitas pela imprensa local mostram isso mesmo.sabe que Bruno Macedo – empresário que já tinha participado tanto na ida de JJ para o Fla, como na sua renovação pelo clube canarinho e ainda no regresso do técnico ao Benfica – está neste momento no Rio de Janeiro . Na agenda estão já reuniões nos próximos dias com responsáveis do Flamengo, entre eles Marcos Braz, vice-presidente do ‘Mengão’ para o futebol e figura de relevo nos anteriores processos que envolveram Jesus.