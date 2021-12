Adeptos do Flamengo usam mensagem do Papa para pedir Jorge Jesus

Jesus é o nome e o rosto do amor de Deus que veio habitar entre nós. Faço votos que cada um de vocês tenha o desejo de buscá-lo e a alegria de encontrá-lo neste #Natal. — Papa Francisco (@Pontifex_pt) December 22, 2021

O ano que Jorge Jesus passou ao serviço do Flamengo deixou saudades entre os adeptos rubronegros que voltam a pedir o ingresso do treinador que tem contrato com o Benfica até junho de 2022. Esta quarta-feira, os fãs do Mengão utilizaram a mensagem do Papa Francisco para, de forma bem humorada, apelarem a um Jesus sem relação direta com a fundação do Cristianismo."Jesus é o nome e o rosto do amor de Deus que veio habitar entre nós. Faço votos que cada um de vocês tenha o desejo de buscá-lo e a alegria de encontrá-lo neste Natal", pode ler-se na mensagem publicada pelo Santo Padre.A alusão ao "desejo de buscá-lo" foi entendido no sentido futebolístico do termo, face à presença dos dirigentes do Flamengo, Marcos Braz e Bruno Spindel, em Portugal.