Adeptos do PSG queixam-se de revistas abusivas na Luz: «Colocaram a mão dentro das minhas cuecas...»

Depois dos relatos por parte de adeptos do Maccabi Haifa na deslocação ao estádio da Luz de alegadas revistas abusivas, surgem esta sexta-feira novas queixas relacionadas com a empresa de segurança privada contratada pelo Benfica para revistar os adeptos antes da entrada para o interior do recinto.De acordo com relatos nas redes sociais, vários adeptos sentiram-se "quase violados" durante as revistas de segurança efetuadas antes do embate entre Benfica e Paris SG, para a terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Em declarações à rádio francesa 'France Bleu Paris', Candace, uma das adeptas que viajou até Lisboa para assistir ao duelo entre as duas equipas, revelou que uma das seguranças lhe colocou a mão "dentro das cuecas" no momento da revisão."Uma senhora começou a revistar a minha mochila normalmente, depois a minha carteira por cerca de um minuto. Nada demais, não tinha nada a esconder. E depois veio a revista corporal. Primeiro, eles começaram a tocar no meu sutiã, depois colocaram a mão por dentro das minhas cuecas por um minuto, antes de colocar a mão na minha virilha por um longo tempo. Tudo isso foi muito desagradável. Saí de lá chocada, assim como muitos outros adeptos. Mas não fizemos nada, não dissemos nada, por medo da reação dos seguranças. Mas não é normal o que vivi", disse.Já em declarações à 'RMC Sport', Paul-Henry Strasser diz ter sido apalpado na zona dos genitais por um dos seguranças. "O segurança veio até mim, puxou-me os calções para baixo e subiu-me os boxers. Ele tinha as mãos dentro dos meus boxers e tocou-me nos genitais. Nas mulheres aconteceu o mesmo. Foi isto que aconteceu e gostava que todas as pessoas tivessem conhecimento disto. Estamos a falar claramente de um toque abusivo e de caráter sexual", disse.Entretanto, ao 'Le Parisien', um alegado adepto do PSG relatou como viveu a revisão feita pela equipa de segurança no estádio da Luz antes de seguir para o interior do recinto. "Foi uma revisão muito demorada, cerca de dois ou três minutos por pessoa e estamos a falar de 3 mil pessoas. Foi muito tempo à espera. Sabemos que em algumas viagens as coisas podem tornar-se tensas, mas ali não havia nervosismo nem animosidade. Estava tudo calmo", começou por dizer Enzo, que viajara para Portugal com um grupo de amigos. "Nunca tinha sido revistado desta forma. Estive em concertos dois meses depois dos ataque a Paris [em 2015] com seis revistas completamente distintas e não foi nada como isto. Para ser claro, o segurança passou entre 10 a 15 segundos a tocar-me nos genitais a verificar se eu tinha lá alguma coisa. As pessoas estavam a avançar, mas a dizer que estava a ser tudo muito estranho e fora do normal", continuou.Nas redes sociais, são vários os relatos por parte de alegados adeptos do PSG que vão ao encontro dos de Candance e Paul-Henry e até já deram origem à 'hashtag' #BenficaRapedMe (O Benfica violou-me, em inglês).Segundo a rádio francesa 'France Bleu Paris', fonte oficial do PSG disse estar a par das queixas apresentadas por vários adeptos do clube. "O clube está a par dos vários testemunhos por parte dos nossos adeptos. As ações descritas são completamente inaceitáveis. Foi iniciada uma investigação para confirmar os testemunhos dos nossos adeptos e apurar os factos", pode ler-se.