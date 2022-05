Adeptos valem multa de 1910 euros ao Benfica

O Benfica foi multado em 1910 euros por comportamento incorreto dos adeptos no encontro frente ao Marítimo. De acordo com o Conselho de Disciplina da FPF estes "fizeram deflagrar dois potes de fumos ao minuto 2 da 1ª parte, sem que esse artefacto pirotécnico tenha sido alvo de qualquer arremesso por parte dos aludidos adeptos".Refira-se que o deflagrar dos referidos fumos surgiu depois do golo madrugador de Darwin, o qual garantiu a vitória do Benfica no Funchal.Relativamente ao conjunto da Luz, há ainda a destacar as multas aplicadas pelo CD da FPF pelos amarelos mostrados nesse encontro a Gonçalo Ramos, Paulo Bernardo, Otamendi e Weigl, num total de 511 euros.