Adjunto de Nélson Veríssimo apanha um jogo de castigo

Marco Pimenta, treinador-adjunto do Benfica, foi expulso no duelo com o Boavista na passada sexta-feira e suspenso por um jogo pelo Conselho de Disciplina (CD) da FPF.Segundo o relatório do árbitro, o adjunto de Nélson Veríssimo "saiu deliberadamente da área técnica para protestar ou discutir com um elemento da equipa de arbitragem", pode ler-se no mapa de castigos. Pimenta terá ainda de pagar uma multa de 2.040 euros.