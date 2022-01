Administrador indicado pelo 'Rei dos Frangos' entra na SAD do Benfica: as conclusões da AG

Os novos órgãos sociais da SAD do Benfica foram esta segunda-feira aprovados em Assembleia Geral, com António Pires de Andrade, o administrador designado por José António dos Santos, a substituir Rui do Passo como último vogal. Pires de Andrade, antigo presidente da Mesa da Assembleia Geral do Benfica, foi mesmo o único acionista a votar a favor da sua entrada na SAD, tendo os restantes votado contra.Recorde-se que o Benfica indicou os nomes de Lourenço Coelho, Rita Sampaio Nunes e Rui do Passo para a Administração da SAD tendo em vista a AG de hoje. Inicialmente, na reunião magna de 6 de janeiro, os encarnados indicaram seis elementos para o Conselho de Administração: Rui Costa (presidente) e Domingos Soares de Oliveira, Luís Mendes, Manuel de Brito, Gabriela Rodrigues Martins e Rosário Pinto Correia (vogais).A AG acabaria suspensa depois do 'Rei dos Frangos' manifestar a sua intenção em designar um administrador, indicando que iria votar contra a proposta de composição do conselho de administração proposto. Para fazer face a essa exigência, as águias acrescentaram três elementos na sua proposta, dois masculinos e um feminino. O último da lista seria Rui do Passo mas Pires de Andrade fica com o seu lugar e respeita-se, dessa forma, a lei que determina que as administrações sejam formadas por um terço de mulheres.