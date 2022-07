Adversário do Benfica na Champions é conhecido hoje

O Benfica conhece hoje o adversário na 3ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Com o sorteio agendado para as 11h00 (12h00 locais), em Nyon, na Suíça, as águias são cabeças-de-série no Caminho das Ligas, pelo que podem defrontar Monaco, Sturm Graz, Union Saint-Gilloise e o vencedor do duelo da 2ª pré-eliminatória entre Midtjylland e AEK Larnaca. Face ao estatuto, o Benfica foge de Rangers, Dínamo Kiev ou Fenerbahçe e PSV.

Deste lote de adversários, o clube monegasco, onde jogam os portugueses Gelson Martins e Tiago Ribeiro, é aquele com o coeficiente mais elevado e o único que já defrontou as águias. Aconteceu em 2014/15, no Grupo C da Liga dos Campeões, com o Benfica vencer por 1-0, em casa, e a empatar a zeros, no principado.

A primeira mão está marcada para 2 ou 3 de agosto e será precisamente o primeiro jogo oficial dos comandados por Roger Schmidt nesta temporada. A segunda partida decorrerá na semana seguinte, dia 9. Ou seja, as duas mãos vão intercalar a ronda inaugural da Liga Bwin, em que a formação dos encarnados vai receber o Arouca.

Para chegar à fase de grupos, o Benfica ainda terá de jogar um playoff, que será disputado a 16/17 e 23/24 de agosto. O sorteio será logo no dia 1, ou seja, antes do arranque da terceira pré-eliminatória. Mas já há conclusões a retirar em relação aos possíveis adversários. O Benfica evitará o Rangers (ou o adversário dos escoceses, caso estes caiam já nesta ronda).

Os encarnados podem encontrar todas as outras equipas. Assim, há a possibilidade de um reencontro de Roger Schmidt com o PSV Eindhoven ou até um duelo com Jorge Jesus, técnico do Fenerbahçe. Mas primeiro será, então, preciso passar a 3ª pré-eliminatória.