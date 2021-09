Advogada decidiu transferência de Di María para o Benfica: a 'culpa' foi do euro

Ángel di María já por várias vezes referiu que o seu destino, quando saiu do Rosário Central em 2007, poderia ter sido o Boca Juniors, mas esta segunda-feira revelou que a transferência para o Benfica se deu apenas por intervenção da advogada do clube... e tudo por causa da moeda de pagamento.





"Estive perto de jogar no Boca. Quando fui para o Benfica, também estava ali o Boca... O [Rosário] Central estava com problemas financeiros e a advogada explicou-me que era muito melhor por causa do euro, que preferiam receber em euros do que em dólares. Ela decidiu que tinha de ir para a Europa, porque o clube assim salvava-se economicamente", lembrou o atual jogador do Paris SG, que entre risos lembrou que essa transferência lhe 'roubou' a conquista da Libertadores - já que o Boca venceria a prova nesse mesmo ano.Lembre-se que Di María reforçou o Benfica em 2007, numa transferência feita por 8 milhões de euros.