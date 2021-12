Luís Miguel Henriques, advogado de Jorge Jesus, já se encontra no Seixal. O treinador está reunido com Rui Costa.A rescisão do contrato pode acontecer ainda hoje. Record apurou que o técnico não quer indemnização. Só continuar a receber até ter clube.O treino de hoje foi reagendado para as 16 horas. Veríssimo, que estava à frente da equipa B, também já não vai dirigir o encontro do líder da 2.ª frente ao Feirense, orientando o treino desta tarde. Comandará as águias no Seixal.