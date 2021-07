Advogado de Luís Filipe Vieira gera incómodo

As declarações do advogado de Luís Filipe Vieira, Magalhães e Silva, na TVI causaram incómodo junto dos presidentes do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, Adão e Silva, e da Associação Sindical dos Juízes, Manuel Soares.





Magalhães e Silva é membro do Conselho Superior do Ministério Público e criticou o trabalho de Rosário Teixeira, o que, segundo o ‘Expresso’, reacendeu a tensão entre advogados e magistrados. Para Adão Carvalho, Magalhães e Silva "não pode pronunciar-se publicamente sobre processos que estão em curso". Já Manuel Soares sustentou, ao ‘Público’, que os advogados que integrem os conselhos deviam suspender o exercício da profissão. O diário sublinha haver mal-estar na Ordem dos Advogados.