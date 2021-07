Advogado de Vieira esclarece: «Suspensão não é renúncia»

Na sequência do comunicado de Luís Filipe Vieira, Magalhães e Silva, o advogado do presidente do Benfica, deu mais alguns esclarecimentos.





"Suspensão é suspensão, suspensão não é renúncia. Está a ser comunicada à comunicação social e às estruturas interessadas", explicou."O seu estado de espírito? De competa serenidade, que é revelada por este comunicado, que mostra sentido de responsabilidade e com a prevalência da posição institucional sobre a posição pessoal.""É uma suspensão enquanto o exercício de funções pudesse prejudicar o inquérito em curso", finalizou, sem adiantar se Vieira vai prestar esclarecimentos ao juiz.