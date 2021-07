Advogado de Vieira: «Quando ouço falar em lesão dos interesses do Benfica pergunto: ‘Mas quais interesses?’»

Manuel Magalhães e Silva, advogado de Luís Filipe Vieira no processo 'Cartão Vermelho', negou esta segunda-feira que o ex-presidente do Benfica tenha lesado o clube encarnado.





"Muita gente tem uma concessão ética e económica com padrões diferentes. O que está ali assim descrito são atividades económicas normais. Eu explicito porque se não pensamos que estamos numa conversa de tontos. Vamos pensar nos três blocos de factos que estão na indiciação do MP. Os factos de que o MP acusa Luís Filipe Vieira são os seguintes: contratos de compras de jogadores. Jogadores que estão comprados pelo valor de mercado, as comissões pagas ao intermediário são as comissões dos valores do mercado e, portanto, não está dito, em nenhum momento, que haja qualquer irregularidade nestes contratos relativos à aquisição de jogadores", começou por dizer Manuel Magalhães e Silva, em entrevista à TVI.O advogado de Luís Filipe Vieira diz ainda não entender o envolvimento do empresário de jogadores Bruno Macedo como arguido no processo."[É algo que] Teria de perguntar ao Ministério Público porque eu também não percebo por que motivo está aqui como arguido. Aquilo a que se refere ao Sr. Luís Filipe Vieira é igualmente válido para qualquer dos outros arguidos. Há aqui um blocos de factos. Uns aplicam-se a uns, outros aplicam-se a outros, ao Sr. Luís Filipe Vieira aplicam-se todos. Posteriormente diz-se, ao recebimento das comissões, que este intermediário comprou imóveis a empresas da área imobiliária do Sr. Luís Filipe Vieira e mais tarde entrou em participações sociais de empresas. Suponhamos que estava escrito: ‘Estes jogadores não valem um caracol e os preços pagos por eles são manifestamente excessivos, como são manifestamente excessivas as comissões que foram pagas.' Portanto, quando ele posteriormente vai comprar imóveis na área imobiliária do Sr. Luís Filipe Vieira a gente está mesmo a ver: 'Ele está a transferir por essa via e escondidamente o que recebeu'. Não está dito nada disso. Se o Ministério Público tivesse dito ou insinuado isso, seria efetivamente crime. O que está dito é rigorosamente o que eu disse. Portanto, quando eu ouço falar em lesão dos interesses do Benfica pergunto - cuidado, não me interessam efetivamente muito porque já se sabe qual é a minha afiliação desportiva, mas interessa-me neste contexto - provocatoriamente: 'Mais quais interesses?'", terminou.