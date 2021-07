Advogado de Vieira revela: «Continua claramente sereno e até uma vez ou outra a dizer uma graça»

À saída do Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa, o advogado Magalhães e Silva explicou o que sucedeu esta quinta-feira no decurso do processo e revelou ainda o estado de espírito do seu cliente.





"Continua sereno. Continua claramente sereno e até uma vez ou outra a dizer uma graça. Temos de procurar criar ambiente descontraído, por maior que seja a angústia, sai uma graça aqui e ali", disse o advogado, que na sua declaração explicou que hoje se procedeu à "identificação e estudo do processo": "É uma decisão que terá de tomar em tempo oportuno. Não sei se está em cima da mesa ou não."Mantenho a mesma serenidade que tinha quando li os mandados de busca""O juiz não me fez confidências , não faço ideia se vai alguma ideia na cabeça. Não vou pensar que, sem ter ouvido os arguidos ou o Ministério Público, já tenha uma decisão tomada""A gravidade teórica existe efetivamente, mas não tive qualquer inquietação ao ler.""A convicção dele é de que está inocente, de que não cometeu nenhum crime"