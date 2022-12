Advogado diz que Enzo esteve perto de Itália no verão: «Se o Benfica tem esperado um pouco mais...»

Advogado que foi incumbido de representar Enzo Fernández no mercado italiano desde o início do ano, Martin Guastadisegno confessou esta sexta-feira que o atual médio do Benfica esteve muito perto de se mudar para a Serie A no verão. Acabou por fazer a diferença a jogada de antecipação das águias, que conseguiram bater toda a concorrência e fechar o acordo com o River Plate antes de todos."Ele queria ir para Itália e isso era algo que também me agradaria. Trabalhámos nessa possibilidade durante muito tempo, mas depois o Benfica esteve bem em avançar e fechar o acordo com o River Plate em meados de julho", começou por dizer o intermediário, em declarações ao Tutto Mercato Web."Os contactos com o Milan começaram em março e em maio o Geoffrey Moncada [Chief scout do AC Milan] foi à Argentina vê-lo jogar. Ele teria aceite a mudança, porque queria jogar em Itália e imediatamente disse que sim. A Fiorentina também fez um avanço concreto, mas tal como o Milan não apresentou uma proposta. E, no final, ele acabou por ir para Portugal. Mas estou convencido de que, se o Benfica tem esperado um pouco mais, essa oferta de Itália chegaria, especialmente por parte do Milan, que mostrou interesse e provavelmente só precisaria de algum tempo para formular a sua proposta. Esteve muito perto. Foi uma pena", disse o agente.