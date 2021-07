Advogado do 'Rei dos Frangos': «Não compreendo nem aceito a fundamentação do MP»

Castanheira das Neves, advogado de José António dos Santos, também conhecido por 'Rei dos Frangos', assumiu não compreender a fundamentação do Ministério Público (MP) na aplicação da medida coativa ao seu cliente, que terá de pagar um total de dois milhões de euros de caução.

"O Sr. Juiz [Carlos Alexandre] fixou as medidas coativas exatamente nos termos da promoção do MP. Fundamental para o Sr. José António dos Santos era retornar imediatamente a casa, devido à sua idade e algumas maleitas físicas. Eu não consigo descortinar algum esquema. Não compreendo nem aceito a fundamentação do MP. O Sr. José António dos Santos compreendeu a dimensão das medidas coativas", começou por dizer o advogado Castanheira das Neves.

"Despacho do juiz tem 200 e tal páginas. O meu domingo será preenchido com leitura atenta desse despacho. O Sr. Juiz acolheu a promoção do MP. Não me surpreende. Quando confrontado com a promoção do MP, a preocupação dominante foi sempre a de evitar eventual agravamento hipotético das medidas", terminou.